Стало известно, пострадали ли люди при обрушении стены в Ростове-на-Дону МЧС: при обрушении стены в Ростове-на-Дону обошлось без пострадавших

Фото: МЧС РФ

В результате частичного обрушения стены в жилом многоквартирном доме в Ростове-на-Дону обошлось без пострадавших, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Как пояснили спасатели, им удалось вовремя эвакуировать всех жильцов. Прокуратура и региональный Следственный комитет организовали проверки.

Пострадавших нет, эвакуированы все жильцы, — заявил представитель ведомства.

Вечером 27 января в пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дому развалилась стена первого подъезда, в связи с чем были эвакуированы 80 человек. Дом отключен от газоснабжения и признан подлежащим сносу в августе 2023 года. Мэрия планировала изъять участок и снести здание 1964 года постройки. Жильцы должны были получить компенсацию.

На опубликованных в Сети кадрах девушка говорит, что на место уже прибыли скорая помощь и пожарные. Местные СМИ со ссылкой на жалобы местных СНТ писали, что в регионе растет уровень грунтовых вод. Особенно это ощущают жители частного сектора.

При этом дом признали аварийным еще в 2020 году. Как рассказали в мэрии, жильцам пятиэтажки еще тогда предложили расселиться в маневренный фонд, но они отказались. На место происшествия направили автобусы. Эвакуированным людям обеспечат обогрев.