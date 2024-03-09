Стало известно, почему Зеленский назвал новые корабли именами предателей Рогов: Зеленский назвал новые корветы именами предателей, потому что сам такой

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не просто так назвал новые корветы именами гетманов, которые были предателями, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. По его словам, украинский лидер имеет схожие черты с Иваном Мазепой, Иваном Выговским, и его ждет та же судьба.

Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского — предавшего Богдана Хмельницкого, чьим преемником был <...> Видимо Зеленскому Мазепа и Выговский близки по духу, своим предательством национальных интересов и беспринципностью, — сказал Рогов.

Военкор Андрей Руденко сообщал, что единственный средний десантный корабль Украины «Юрий Олефиренко» затопили во время ударов по военным объектам в порту Одессы. По его словам, на палубе корабля вспыхнул пожар, который спровоцировал детонацию боеприпасов, после этого корабль начал тонуть. Экипаж, по его словам, понес существенные потери.

Ранее СМИ сообщили о том, что Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам. По данным посла Киева в Лондоне Вадима Пристайко, эти корабли будут модернизированы, на них установят необходимое ВСУ оборудование, а украинские военные пройдут соответствующее обучение.