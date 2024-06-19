Стало известно, почему закрыли голосование за название площади в Ирбите Глава Ирбита Юдин: голосование за название площади города закрыли из-за скандала

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Голосование за название главной площади города Ирбита в Свердловской области закрыли из-за скандала, пишет ЕАН со ссылкой на главу города Николая Юдина. По его словам, в опросе приняло вдвое больше людей, чем составляет численность города.

Обсуждение этого вопроса вышло далеко за пределы города и даже Свердловской области. Различные сообщества, интернет-сайты, блогеры ради хайпа, повышения интереса к своим ресурсам, личных или политических целей активно «встали на защиту» существующего названия площади, — объяснил Юдин.

Глава города отметил, что многие проголосовавшие впервые узнали о существовании такого города. В опросе были предложены три варианта: новое название — Екатерининская площадь, дореволюционное — Торговая площадь и нынешнее — площадь имени В. И. Ленина.

Юдин добавил, что его обвиняли в том, что он получил политическое задание от губернатора. Из-за скандала было принято решение прекратить обсуждение и оставить нынешнее название.

Более того, одно из уважаемых интернет-изданий дошло до опубликования откровенной неправды, утверждая, что якобы я получил от губернатора «определенное политическое задание» о переименовании площади. Полный бред! — подчеркнул глава Ирбита.

Ранее начальник Главного управления по строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Ефим Басин сообщил, что площадь трех вокзалов в Москве получит новое название в честь строителей БАМа. Он уточнил, что решение приняли в городской мэрии.