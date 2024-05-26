Стало известно, почему ВСУ ударили по Белгороду противокорабельной ракетой Военэксперт Литовкин: запуск ПКР по Белгороду говорит о нехватке ракет у ВСУ

Фото: МО Украины

ВСУ ударили по Белгороду противокорабельной ракетой, поскольку других мало осталось, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, она предназначена, как и любая другая, для поражения живой силы и техники, неважно, где она находится — в море или на суше.

А какая разница? Вполне могут. Противокорабельной ракете все равно, по какой цели наводиться. Она предназначена, как и любая другая, для поражения живой силы и техники. Корабль или сухопутный объект. Неважно. А запустили ее ВСУ по Белгороду, так как других очень мало осталось: Storm Shadow, ATACMS и других. Если это «Нептун», то это на основе советских технологий, на складах они должны оставаться. Приспособили как-нибудь пусковую установку на колеса и запустили, — заявил Литовкин.

Накануне сообщалось, что средства ПВО ВС РФ уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью. В пресс-службе Минобороны уточнили, что попытка была пресечена 25 мая около 22:30 мск.

Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что 11-летнюю девочку, пострадавшую 19 мая при обстреле Белгорода, направят на лечение в Москву, транспортировка запланирована на 21 мая. Он отметил, что в результате обстрелов в медицинские организации региона поступили 10 человек.