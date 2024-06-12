Стало известно, почему в Тюмени не искали пропавшую 20 лет назад школьницу 72.RU: пропавшую 20 лет назад девочку не искали из-за слов матери о ее отъезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьницу Юлию Запорожец, пропавшую в Тюмени больше 20 лет назад, не искали, поскольку мать убеждала всех, что дочь уехала на Север после знакомства с некими людьми, пишет 72.RU. При этом точной даты исчезновения девочки нет, вероятно, ее потеряли в 2001-2002 году. Правоохранители не занимались поисками подростка, пока в 2004 году не пропал ее старший брат.

По имеющимся данным, дети росли в неблагополучной семье. Мать и бабушка выпивали, отца не было. В восьмом классе Юлию заподозрили в секс-работе. Практически никто не обратил внимания на исчезновение девочки, а слова матери о ее отъезде успокоили близких. СК в 2022 году начал активнее заниматься делом Юлии, и следователи опросили ее одноклассников и попросили школьные снимки.

Несколько лет назад мне позвонил следователь и стал спрашивать, помню ли я такую одноклассницу. Я очень сильно удивился, потому что, честно признаюсь, даже мы, одноклассники, не знали, что Юлия пропала, — сказал один из ее одноклассников.

Отмечается, что пропажа Юлии схожа с исчезновением детей в Тюмени в прошлые годы. В региональном СК сообщили, что уголовное дело Запорожец продолжается.

Ранее стало известно, что в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области пропал девятилетний школьник. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ребенок, как уточняется, ушел с детской площадки и не вернулся домой.