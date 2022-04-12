Стало известно, почему в Москве нет дальневосточного лосося
Президент АРПП Мартынов: в Москве нет дальневосточного лосося, так как его негде хранить
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:29, 12 апреля 2022
Фото: Сергей Метелица/ТАСС
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В Москве нет дальневосточного лосося, так как в Приморье его негде целый год хранить, сообщил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в пресс-центре НСН. Для этого в регионе не хватает холодильных мощностей, объяснил он.
Сложность для рестораторов в том, что у нас нет возможности хранить его весь год. Определённая рыба добывается всего один месяц — начиная от горбуши в июне до кеты в октябре-ноябре. Все объёмы собираются на Дальнем Востоке. А у нас тут холодильных мощностей всего на 200 тысяч тонн — при том что лосося мы вылавливаем 500–600 тысяч тонн. <...> А в целом по Дальнему Востоку — 3,5 млн. У нас нет смычки с рестораторами, как завозить рыбу сразу после путины, — сказал Мартынов.
Он отметил, что дальневосточный дикий лосось вкуснее чилийского, норвежского и «белорусского».
Ранее Ассоциация добытчиков минтая предупредила, что в 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на 28–35%, а с замещением атлантического лосося и тунца могут возникнуть проблемы. Это связано с выпадением поставок из «недружественных стран» и государств, которые сами ограничивают поставки рыбной продукции в Россию. Заменить всю эту рыбу отечественной будет непросто.