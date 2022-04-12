Стало известно, почему в Москве нет дальневосточного лосося

Фото: Сергей Метелица/ТАСС

Больше половины сотрудников Госэкспертизы Забайкалья готовы к забастовкам из-за давления руководства, передаёт «МК в Чите». Они обращались с просьбой найти профессионального руководителя в письме к губернатору края Александру Осипову, но результата это пока не дало.

Письмо подписали шестеро из 12 человек, готовы ещё трое, но моральное давление после него лишь усилилось. Люди на грани нервных срывов — работать с таким руководством невозможно. С их стороны...