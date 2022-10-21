Стало известно, почему Су-34 в Ейске упал на жилой дом

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Источник NEWS.ru рассказал, что самолет Су-34, рухнувший во дворе многоэтажки в Ейске, до последнего момента под углом в 45 градусов шел в дом, однако в итоге был дан левый крен. По его словам, пилот сумел уложить борт в промежутке между домом и «Магнитом». Как отметил собеседник, строго на секунду раньше по курсу был детский сад, во дворе которого находились дети с родителями, а также около 30 человек персонала учреждения.

Если бы самолет вошел в дом или упал на гипермаркет, последствия бы быть еще печальнее. Борт ушел влево, по касательной задел дом, на тот момент самое пустое место. Впереди была дорога с кольцевым движением, на которой образовалась «пробка». Пилот уложил машину на дорогу между домом и магазином. Самолет ударился о землю и опрокинулся на дом, — сообщил источник.

Самолет рухнул во дворе жилого многоквартирного дома по улице Коммунистическая вечером 17 октября. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. В результате погибли 15 человек, под наблюдением в больницах находятся 23 человека. Пилоты успели катапультироваться.

Как стало известно ранее, стая чаек могла стать причиной крушения самолета Су-34, упавшего во дворе жилого дома в Ейске. По словам источника, в конце взлетной полосы борт собрал 17 птиц. Как отметил источник, левый двигатель самолета отказал сразу, а правому, чтобы выйти из строя, понадобилось какое-то время. Данная информация является предварительной, официальных данных по итогам расследования пока нет.