Стало известно, почему склад Wildberries в Шушарах не проверяли инспекторы Сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал без разрешения

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Пожарная инспекция ни разу не проверяла сгоревший склад Wildberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, поскольку официально комплекс так и не был введен в эксплуатацию, сообщил «78» врио начальника регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. С такими бумагами они не должны были работать без разрешения, — сказал Захаров.

По предварительной версии, возгорание на складе могло произойти из-за неисправной проводки. Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки. Остальные склады компании работают в штатном режиме.

Склад онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах загорелся утром 13 января. Около 11:15 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 70 тысяч квадратных метров. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад с высоты запечатлели на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург.