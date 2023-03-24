Стало известно, почему силовики закрыли 17 баров в центре Санкт-Петербурга В центре Петербурга закрыли 17 баров, в которых спаивали несовершеннолетних

В центре Санкт-Петербурга силовики опечатали 17 баров после возбуждения уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по северной столице в своем Telegram-канале. Как уточнили в ведомстве, все помещения признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу.

Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции), — говорился в сообщении.

Согласно материалам дела, 22 февраля злоумышленник разместил в Сети объявление о проведении в одном из баров Санкт-Петербурга мероприятия с возрастным ограничением «16+», после чего приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию и продал ее неограниченному кругу подростков.

После инцидента силовики провели обыск у владельцев части помещений, сдаваемых в аренду, где, предположительно, систематически вовлекали несовершеннолетних в потребление (распитие) алкоголя. У собственников изъяли договора аренды.