Стало известно, почему самолет выкатился за пределы ВПП в Норильске Неблагоприятные условия посадки могли стать причиной ЧП с самолетом в Норильске

Фото: vk.com/airportnorilsk

Неблагоприятные условия для посадки могли стать причиной выкатывания самолета Boeing 737-800 за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По его данным, коэффициент сцепления с ВПП мог не соответствовать установленным нормам. Отмечается, что на коэффициент может повлиять качество обработки полосы.

Источники канала утверждают, что во время подготовки к приземлению самолета коэффициент сцепления оценивался в 0,32. Данный показатель соответствует нижней границе предела нормы. Однако предполагается, что в действительности он мог быть ниже 0,30. В таких случаях посадка самолетов становится проблематичной, что является поводом для отказа от приземления на ВПП. Официально данная теория пока не подтверждена, по факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что в результате инцидента никто из 169 пассажиров и восьми членов экипажа не пострадал.

Об инциденте в аэропорту Норильска стало известно утром во вторник, 9 января. По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что самолет выполнял рейс Красноярск — Норильск.