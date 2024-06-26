Стало известно, почему россиянин получил реальный срок за пощечину жене Севший на два года за пощечину жене тюменец уже привлекался по той же статье

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В селе Нижняя Тавда Тюменской области районный суд отправил местного жителя в колонию на два года за пощечину супруге, передает пресс-служба судебной системы региона. Ранее он уже привлекался по статье о побоях, поэтому было принято решение о заключении на реальный срок.

15 января 2023 года Алексей, находясь в квартире, в ходе ссоры возникшей между членами его семьи, нанес один удар ладонью по лицу О., от чего последняя испытала физическую боль. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы условно сроком на три года, с испытательным сроком на два года, — пояснили в пресс-службе.

Во время суда мужчина полностью признал вину. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что сына дагестанского экс-чиновника Абдурахмангаджи Гаджимагомедова отправили под домашний арест после того, как он во время ссоры нанес супруге 16 ножевых ранений, а после находился в розыске почти две недели. На суде его представитель заявил об «аморальном поведении» женщины, которое и стало причиной происшествия.