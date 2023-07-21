Стало известно, почему на Крымском мосту сработала воздушная тревога Baza: тревога на Крымском мосту объявлялась из-за сообщения об атаке беспилотника

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Telegram-канал Baza сообщает, что воздушная тревога на Крымском мосту была объявлена из-за сообщения о движении надводного беспилотника. По информации канала, это послужило причиной перекрытия трассы. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным Baza, ночью российские спецслужбы получили сообщение о движении дрона со стороны Черного моря. При этом канал отмечает, что пока неясно, была ли информация о беспилотнике реальной, или это были учения.

Накануне оперштаб Крыма сообщил о закрытии Крымского моста. В республике вечером 20 июля прозвучала воздушная тревога. Всех попросили покинуть мост. По данным Telegram-канала Baza, объявление тревоги могло быть связано с проводимыми в Черном море учениями. В ночь на 21 июля движение авто на Крымском мосту было восстановлено.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что днем 20 июля три беспилотника самолетного типа попытались атаковать военный аэродром в Крыму. По информации канала, российским силам удалось предотвратить удары, пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.