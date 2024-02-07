Стало известно, почему депутат из Коми неожиданно отказался от работы В Коми депутат Удоратин ушел в армию и досрочно сложил полномочия

Фото: vk.com/nudoratin

Николай Удоратин

Депутат Николай Удоратин от партии КПРФ, работавший в составе городского совета Сыктывкара, досрочно сложил свои полномочия, говорится на сайте совета. Госслужащий ушел в отставку еще 25 февраля, а причиной стал призыв на срочную службу в ВС России.

Удоратин трудился в комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию и городскому хозяйству, был одним из активных участников защиты Шиеса, где активисты выступали против строительства мусорного полигона. В своем Telegram-канале он сообщал о давлении на них из-за антивоенной позиции.

Да, прохожу срочную службу с ноября 2023 года, — подтвердил молодой человек в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

Николаю Удоратину сейчас 25 лет, он имеет диплом о высшем образовании по специальностям «Преподаватель истории и правовых дисциплин» и «Юрист». До депутатской деятельности работал учителем в школе в Сыктывкаре. В региональное правительство он попал по партийным спискам, имя кандидата, который займет его место, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Приморье решают вопрос об отправке на СВО 27-летнего жителя Владивостока, который перебрал с алкоголем и начал выкрикивать антироссийские и проукраинские лозунги во время стрима. Мужчина записал видео с извинениями и заплатил штраф в размере 90 тысяч рублей, но активистам этого показалось мало.