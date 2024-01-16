Стало известно, отразилась ли атака дронов на работе Нововоронежской АЭС Атака беспилотников в Воронежской области не повлияла на работу АЭС

Фото: Нововоронежская АЭС

Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после ночной атаки украинских беспилотников на Воронежскую область, сообщили в официальном Telegram-канале атомной станции. Нарушений пределов и условий безопасности эксплуатации энергоблоков нет.

Энергоблоки № 4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал об отражении российскими военнослужащими атаки беспилотников ВСУ над Воронежем. Он также представил фото последствий ночного налета дронов на регион. Повреждения получили 35 квартир в трех 10-этажных домах на Тепличной улице. Также пострадало остекление в четырех домах на Острогожской улице. При этом известно о травмировании 10-летней девочки, ее ранил залетевший в квартиру обломок беспилотника. Ребенку оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Telegram-канал Mash сообщил, что целью атаки дронов в Воронежской области был военный аэродром, который располагается неподалеку от микрорайона Шилово в региональном центре. По его данным, все восемь украинских беспилотников двигались в его сторону.