Стало известно, откуда велся обстрел Белгорода Mash: ВСУ вели обстрел Белгорода из Харьковской области

Фото: МЧС РФ

Вооруженные силы Украины вели обстрел центра Белгорода из Харьковской области, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, в результате атаки украинской армии погибли 15 человек и еще около 100 пострадали.

Как передает канал, большинство пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями. Также сообщается о повреждении свыше 30 торговых и административных зданий. На Народном бульваре в центре города перебит газопровод.

Очевидец удара ранее рассказал, что центр Белгорода почти полностью оцеплен полицией. По словам мужчины, в городе много раненых людей, а также сгоревших машин и поврежденных зданий. Он также заявил, что украинские снаряды попали по зданию администрации Белгородской области. Местный житель подчеркнул, что удар ВСУ пришелся по центру города, где находится рынок, каток и елка, и в предновогодний день там было много людей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложили об украинском ударе по жилым кварталам Белгорода. По поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.