Стало известно об увеличении площади пожара в Бурятии Площадь пожара в Бурятии увеличилась до 10 000 квадратных метров

Фото: МЧС России

Площадь пожара в Бурятии увеличилась до 10 000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. До этого мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в нескольких местах микрорайона Бурвод из-за сильного ветра огонь распространился на надворные постройки.

Ранее Шутенков сообщил, что лесные пожары перекинулись на жилые дома. По его словам, проводится экстренная эвакуация людей. В связи с разбушевавшейся стихией отмечаются нарушения электроснабжения, а также повреждения различных построек. Все службы города работают в круглосуточном режиме.

В то же время глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что на территории республики зафиксировано пять пожаров. Он призвал граждан отказаться от шашлыков на майские праздники, так как дальнейшее возгорание неизбежно.

В Авиалесоохране заявили, что в России начались лесные пожары, к 30 апреля огонь прошел 40 405 га в семи регионах. Активно тушили 41 пожар, из них 16 в Хабаровском крае, по шесть — в Забайкальском и Иркутской области.

30 апреля пожар на площади 150 квадратных метров зафиксирован в промышленной зоне в подмосковном Королеве. Кадры с места событий появились в Сети, о пострадавших информации не поступало.