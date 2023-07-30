В Запорожье сообщили об успешной контратаке ВС РФ на Времевском выступе Рогов: ВС РФ успешно атаковали ВСУ на Времевском выступе на Запорожском направлении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские военные успешно атаковали ВСУ на Времевском выступе на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в результате контратаки украинская армия была вытеснена из села Старомайорского.

В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться, — сказал Рогов.

Рогов добавил, что Старомайорское теперь фактически находится в серой зоне. Он подчеркнул, что сейчас бои идут за контроль над окраинами села.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российская армия перешла в контратаку на населенный пункт Старомайорское. Вооруженным силам РФ удалось уничтожить и взять в плен часть украинского подразделения. Днем 29 июля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о попытке ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе Старомайорского силами двух штурмовых бригад. По его словам, российская армия отбросила украинские подразделения назад, противник понес существенные потери в живой силе.

До этого со ссылкой на сводку подразделения «Царские волки» Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ столкнулись с дефицитом вооружения и техники для продолжения наступательных действий в районе Работино на Запорожском направлении. По информации «РВ», для укрепления группировки ВСУ организовали переброску техники через Белогорье и Кирово в районе Орехова.