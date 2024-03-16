Стало известно об успехе армии России на Запорожском направлении Рогов: армия России закрепилась в центре села Работино

Фото: МО РФ

Российские подразделения закрепились в центре села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, Вооруженные силы РФ контролируют южную часть села.

У нашей армии есть тактические успехи в Работино. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре, — сообщил Рогов.

Ранее Рогов рассказал, что ВС России наносят превентивные удары по фортификационным сооружениям, возводимым ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Глава движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что силы РФ не позволяют противнику сомкнуть линии, нанося удары фугасными авиабомбами.

Военкор Влад Андрица ранее опубликовал видео поражения блиндажа ВСУ в южной части населенного пункта Работино. По позиции противника был нанесен удар российским дроном-камикадзе

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после прилета беспилотников украинской армии в регионе начался пожар на электрической подстанции. По его словам, это привело к прекращению электроснабжения в городе Пологи и части Пологовского района, которые она питала.