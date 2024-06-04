Стало известно об успехе российских сил в ДНР Рогов: российские силы отбросили ВСУ к окраинам Старомайорского

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российские силы отбросили подразделения ВСУ к северным окраинам населенного пункта Старомайорское в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, которые приводит ТАСС, то вынудило противника начать перебрасывать туда подразделения и технику из Макаровки. Минобороны данную информацию не комментировало.

Продвинулись в Старомайорском, успех развивается, сдвигаем врага уже на северные окраины населенного пункта, — рассказал он.

Активные боевые действия продолжаются и у Урожайного на Времевском направлении. Рогов уточняет, что там ВС РФ продвинулись в самом населенном пункте, а восточнее него — взяли ранее занятые противником лесопосадки. Таким образом российские бойцы не только вошли в село, но и обходят его, уточнил он.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебросили на Сватовско-Кременское направление членов националистического формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, туда прибыли достаточно обученные подразделения.

В то же время продвижение российских сил на севере Харьковской области замедлилось, поскольку украинская армия задействовала на этом участке фронта серьезные резервы, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. При этом он отметил, что ВС РФ хорошо окопались там и не позволяют противнику контратаковать. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.