Стало известно об успехах ВС РФ в Волчанске Водолацкий: ВС РФ контролируют более половины Волчанска

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Свыше половины территории города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских сил, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

После огненной завесы, которую [накануне] устроили наши подразделения на южной части Волчанска, то территория [под контролем РФ] стала больше, уже за 50%. Мы аккуратно, но уверенно идем вперед, — подчеркнул Водолацкий.

Депутат указал на успехи в выполнении поставленных задач российским войскам. Водолацкий добавил, что следующими станут Славянск, Краматорск и Красноармейск.

Одна бригада российского спецназа за 10 дней боев смогла уничтожить сразу 40 артиллерийских орудий Вооруженных сил Украины, сообщил ранее военный корреспондент Александр Коц. Он назвал такие показатели поразительными. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Министерстве обороны РФ 22 мая заявляли, что системы противовоздушной обороны за сутки сбили 34 украинских беспилотника, две авиабомбы Hammer и один снаряд HIMARS. По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Днепр» в Новоандреевке Запорожской области, а также Ивановке и Тягинке Херсонской области ликвидировали до 35 бойцов ВСУ, семь автомобилей и четыре гаубицы.