Россиянин выстрелил в голову сыну и пришел в полицию с повинной Житель Петербурга выстрелил в голову сыну и пришел в полицию с повинной

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге пенсионер выстрелил из травматического пистолета в голову своему взрослому сыну, сообщает 78.ru. После случившегося мужчина пришел в полицию с повинной.

Инцидент произошелв Василеостровском районе. Во время ссоры 64-летний уроженец Пермской области хотел выстрелить 35-летнему сыну в голову, но промахнулся и пуля попала в грудь. Пострадавшего госпитализировали с ушибом груди и правого плеча, а затем отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Утром 27 сентября пожилой мужчина пришел в полицию с явкой с повинной. Иные подробности дела не раскрываются.