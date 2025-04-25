Стало известно об усилении хаотичных ударов ВСУ из РСЗО по Волчанску Марочко: Киев нарастил интенсивность ударов по Харьковской области из РСЗО

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины усилили хаотичные удары по Волчанску и Старице Харьковской области, сообщил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, интенсивные атаки фиксируются из 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В большей степени идет неприцельный огонь по площадям, в том числе запрещенными шрапнельными боеприпасами, — указал Марочко.

При этом украинские войска, предположительно, используют старые боеприпасы к РСЗО «Град». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что ВС России возобновили накаты на позиции украинской армии под Купянском в Харьковской области. Активизация наблюдается в тех населенных пунктах, где до этого фиксировалось непродолжительное затишье. В целом действия российских сил возобновились на многих участках, не только в Харьковской области. Можно наблюдать, по данным Марочко, общее продвижение российской армии.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по цехам завода имени Малышева в Харькове. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев указал, что там хранилось много западной техники.