«Рыбарь»: беспилотники ВСУ пролетели по уникальному маршруту до Крыма

Фото: МО Украины

Беспилотники Вооруженных сил Украины пролетели по уникальному маршруту перед ударом по объектам в Крыму, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, дроны взлетели с аэродрома Долгинцево, расположенного близ Кривого Рога. Затем они прошли вдоль Николаевской области до Одессы, откуда отправились в Крым. Всего беспилотники пролетели около 500 километров.

Этот налет весьма уникален с точки зрения маршрута, — утверждает автор канала.

Предполагается, что ВСУ прорабатывают новые маршруты, отличающиеся большей сложностью траектории. Такие меры необходимы для введения российской армии в заблуждение. Вместе с тем отмечается, что нанесение ударов по объектам в Крыму может быть неслучайным. В частности, это может указывать на подготовку Киева к новой фазе наступления, считают авторы публикации.

Министерство обороны России ранее сообщило о перехвате 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Крыма. По данным ведомства, 14 дронов нейтрализовали силами радиоэлектронной борьбы, еще три БПЛА сбили системами ПВО. Пострадавших в результате атаки нет.