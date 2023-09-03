Стало известно об уничтожении блиндажей ВСУ под Соледаром Российские мотострелки разбили два блиндажа ВСУ в районе Соледара

Фото: МО РФ

Российские мотострелки, действующие в составе Южной группировки войск, уничтожили ближайшие к российским позициям блиндажи ВСУ под Соледаром, сообщил РИА Новости разведчик, служащий на этом участке. По его словам, цель была поражена с трех выстрелов артиллерии.

С трех выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров двести здесь до наших позиций, — сказал разведчик.

Ранее начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили сообщил, что расчет российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» ударил по скоплению живой силы противника под Клещеевкой в Артемовском районе ДНР. По его словам, огневое поражение также было нанесено украинским подразделениям в районе Андреевки и Раздоловки.

До этого начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что Вооруженные силы России отразили пять контратак украинской армии на Купянском направлении. По его словам, потери ВСУ составили до роты. Российские военные продолжили наступление на Купянском направлении и завладели двумя опорными пунктами ВСУ, уничтожив более взвода украинских войск, отметил глава пресс-центра.