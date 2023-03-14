Стало известно об уничтожении двоих украинских офицеров в Артемовске «Военкоры русской весны»: уничтожены украинские «полевые» командиры в Артемовске

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

В боях за Артемовск (переименован в Бахмут) российскими подразделениями были уничтожены командиры мотивированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны». Отмечается, что это некие Виталий Карпин (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Александр Басалига.

Виталий Каплин, замкомандира 3-го батальона 67-й бригады ВСУ (Добровольческий корпус «Правый сектор», Александр Басалига, командир роты 93 бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные под Артемовском ликвидировали боевика ВСУ Александра Созанского, который глумился над телами солдат ВС РФ. Украинец известен тем, что являлся участником карательного батальона «Золотые ворота» украинского МВД, который известен своими издевательствами над населением ДНР, а также членом «Правого сектора».