Стало известно об уничтожении танка и БМП ВСУ на Запорожском направлении «Архангел спецназа Z»: ВС РФ уничтожили танк ВСУ и БМП Bradley в районе Работино

Фото: МО РФ

В районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили танк ВСУ, а также бронированную машину пехоты Bradley, сообщает Telegram-канал «Архангелы спецназа Z». Там идет интенсивный стрелковый бой, ситуацию осложняют погодные условия, из-за которых дороги оказались размыты.

Канал отмечает, что в ходе боевых действий там ВСУ теряют много личного состава, при этом из ближайших населенных пунктов ищут доноров крови. В то же время в Пятихатках обстановка спокойная, российские военные фиксируют любое приближение украинских солдат и наносят по ним огонь.

Ранее российские военные нанесли несколько ударов по позициям ВСУ в селе Работино Запорожской области авиабомбами серии ФАБ. За сутки было убито 22 украинских военных, ранено еще 28. В Работино продолжаются ожесточенные бои, бойцы ВС РФ сохраняют контроль над южной частью населенного пункта.

По информации военкоров, украинские военнослужащие попытались пойти в наступление на населенный пункт Вербовое. В результате атаки бойцы ВСУ понесли серьезные потери, а все эвакуационные мероприятия были сорваны. Населенный пункт Пятихатки находится под полным контролем российских сил, там активно работают российские FPV-операторы и аэроразведка. Минобороны не комментировало эту информацию.