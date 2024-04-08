Стало известно об уничтожении сотен боевиков «Азова» в ДНР Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ уничтожили бойцов «Азова» в Часовом Яре

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВКС России уничтожили группу боевиков националистического подразделения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на окраинах Часова Яра. По его словам, которые приводит ТАСС, силы нацбата численностью в несколько сотен находились в жилой застройке, разрушенной авиаударом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

На окраинах Часова Яра уничтожена большая группа небезызвестного подразделения «Азов». Большая их часть находилась в жилой застройке одного из микрорайонов. Уничтожены вместе с опорниками, — заявил Кимаковский.

Он отметил, что назвать точное число ликвидированных солдат не представляется возможным, так как они «похоронены» под завалами многоэтажек.

Ранее российские военные обнаружили под землей и выкопали бронемашину «Азовец» украинского полка «Азов». Найти машину помогли местные жители. В ремонтно-эвакуационном подразделении считают, что «налицо распил бюджета». По словам его представителя, на создание машины «выбили деньги», сделали один «совершенно никчемный» экземпляр и «отдали указание — концы в воду».

Бронемашину «Азовец» разработали в 2015 году в качестве танка для боев в условиях города или универсальной высокозащищенной тяжелой гусеничной платформы. Одну единицу такой техники оценили в $5 млн. Бронемашину собирали в цехах киевского завода АТЕК.