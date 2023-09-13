Стало известно об уничтожении солдат ВСУ на правом берегу Днепра Российская артиллерия уничтожила пункт командования ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Артиллериcты мотострелкового подразделения группировки российских войск «Днепр» ликвидировали наблюдательный пункт командования ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военных. Он был обнаружен беспилотниками ВС РФ, затем по нему нанесли огневое поражение.

Аэроразведка выявила наблюдательный пункт ВСУ, нами получены координаты и произведено огневое воздействие, цель поражена, — подтвердил военный с позывным Куба.

Он добавил, что обычно артиллерия наносит удары по лодкам и пехоте ВСУ, нередко она уничтожает западную технику, среди которых польские самоходные артиллерийские установки Krab, системы РСЗО.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащие ВС России успешно уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Красного Лимана. По данным ведомства, склад был замаскирован в лесном массиве. Его удалось выявить с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что удар по объекту был нанесен артиллеристами Центрального военного округа (группировка «Отважные»).

Помимо склада с боеприпасами российские артиллеристы также поразили бронетехнику противника. Она использовалась в качестве поддержки пехотным подразделениям Вооруженных сил Украины. Потери среди украинских солдат не раскрываются.