Стало известно об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Липцах Военкор Поддубный: в Харьковской области ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами

Фото: Минобороны РФ

Российские солдаты успешно уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Липцах Харьковской области, информирует в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Именно из этих районов Киев вел обстрелы по Белгороду, уточнил он.

Противник поставлял на склад в Липцах боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, а также ракеты и мины. Все перемещения отслеживались российскими разведчиками.

Удар по зданию был нанесен группировкой прикрытия границы в тот момент, когда в нем скопилось достаточно боеприпасов. Точное попадание спровоцировало детонацию боекомплектов, которая продолжалась несколько часов, отметил Поддубный.

Ранее ВС России уничтожили пункт управления бригады Вооруженных сил Украины, созданный по стандартам НАТО специально для контрнаступления. Военнослужащие украинского подразделения обучались в западных странах, бригаду укомплектовали иностранным вооружением и техникой. Помимо него, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией были ликвидированы склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах ДНР.