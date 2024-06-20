Стало известно об уничтожении пункта дислокации ВСУ под Харьковом «НАТОптыш»: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ на Харьковском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Telegram-канал «НАТОптыш» сообщил, что российские военнослужащие группировки «Север» поразили пункт временной дислокации противника на Харьковском направлении. По данным канала, удар был нанесен из артиллерийского орудия. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На представленных видеокадрах демонстрируется расположение противника. В какой-то момент по цели приходится четкий прилет снаряда.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группа иностранных наемников уничтожена в Красногоровке Донецкой Народной Республики. Наряду с личным составом ликвидировано и несколько единиц техники.

Кроме того, Минобороны РФ показало видео, на котором штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации. В атаке применялись неуправляемые авиационные ракеты. Отработав по цели, боевые самолеты вернулись к точке вылета.

Также военный корреспондент Александр Яремчук сообщал, что появилось подтверждение уничтожения оператора беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины Николая Лукьянюка с позывным Рет. По данным журналиста, он служил в разведывательном взводе 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады.