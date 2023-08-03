Стало известно об уничтожении немецкой ЗРК в Херсонской области ТАСС: российская армия уничтожила немецкую ЗРК IRIS-T в Херсонской области

Фото: Arnulf Hettrich/Global Look Press

IRIS-T ракета

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили зенитно-ракетный комплекс немецкого производства IRIS-T, поставленный Киеву странами Запада, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона. По данным агентства, удары наносились соединениями группировки войск «Днепр». В результате атаки также были ликвидированы 15 украинских военных.

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожена ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Надеждовка, — отметил представитель экстренных служб.

Российские войска наносили удары по позициям ВСУ сразу на трех участках фронта. Украинская армия понесла потери в технике, в том числе была уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом и 120-мм минометный расчет.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России нанесли массированный удар с воздуха по украинским позициям в районе Угледара. Противник понес потери в технике и живой силе. В настоящее время российские солдаты удерживают окраины города, украинская армия же занимает сам Угледар.

Кроме того, были уничтожены позиции ВСУ на Северском направлении. Удар наносился военнослужащими 123-й бригады Южной группировки войск РФ.