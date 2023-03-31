Стало известно об уничтожении французского легиона в Донбассе Боец ЗВО: в Донбассе месяц назад уничтожили группу французских наемников украинских войск

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения СВО

Бойцы Западного военного округа месяц назад уничтожили на кременском участке фронта в Донбассе группу иностранных наемников из состава французского иностранного легиона, рассказал РИА Новости боец 20-й армии ЗВО. По его словам, иностранцы выполняют роль инструкторов, участвуют в работе штурмовых и диверсионных отрядов.

Это был французский легион, большинство людей этой группы были именно французы. <...> Было порядка месяца назад — наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили, — заявил он.

Ранее стало известно, что погиб участвовавший в боях на стороне ВСУ ливанский наемник Ахмед Умар Закария. По предварительным данным, ливанец служил в инженерном корпусе украинской армии, его отец состоит в браке с украинкой. Семья убитого бойца также проживает на Украине.

21 марта «Радио Новой Зеландии» сообщило о гибели новозеландского наемника в боях на Украине. Кейн Те Тай, принимавший участие в конфликте на стороне ВСУ, примкнул к рядам украинцев около года назад. Сообщалось, что комбатант погиб в ходе столкновений на востоке страны, точное место гибели не называлось. МИД Новой Зеландии также подтвердил кончину солдата. Тай стал третьим гражданином страны, погибшим на Украине.