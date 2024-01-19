Стало известно об уничтожении двух беспилотников в Брянской области Богомаз: два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области

Фото: МО РФ

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины уничтожены средствами противовоздушной обороны в Брянской области над Погарским и Унечским районами, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. На месте ЧП работают экстренные службы.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — написал глава Брянской области.

По данным губернатора, в результате атаки пострадавших нет. Также не было зафиксировано разрушений. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за уничтожение дронов.

Утром 19 января губернатор Брянской области сообщил, что резервуары Клинцовской нефтебазы загорелись после попытки атаки украинского беспилотника самолетного типа. Он отметил, что дрон был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ и при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию нефтебазы.

Министерство обороны России ранее подтвердило информацию об уничтожении украинского беспилотника в небе над Брянской областью. По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО в 06:40 мск.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Брянской области ракетами «Точка-У». По словам Богомаза, в результате атаки был поврежден жилой дом, а также здание промышленного предприятия.