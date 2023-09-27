Стало известно об уничтожении дрона со взрывчаткой в Брянской области SHOT: в Брянской области сбили беспилотник со взрывчаткой

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что на территории Брянской области был сбит беспилотник со взрывчаткой. По его данным, обломки дрона рухнули в лесу, расположенном неподалеку от жилого дома в Брянске. Источники канала подчеркивают, что в ходе изучения обломков аппарата был обнаружен кумулятивный снаряд «К3-6». В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию, сведений от местных властей также не поступало.

В публикации также подчеркивается, что в ходе изучения обломков беспилотника были найдены два брикета взрывчатки военного назначения С-4. Их общая масса составила 1140 грамм. Также был обнаружен взрыватель МД5М. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что 26 сентября средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно сбили два украинских беспилотника самолетного типа. По предварительным данным, в результате их падения никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На место падения дронов выехали сотрудники оперативных служб. Отмечается, что украинская армия также подвергла обстрелу село Новая Таволжанка. В результате него было нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов.