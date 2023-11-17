Стало известно об уничтожении десанта ВСУ у Антоновского моста «Иди и смотри»: российские силы уничтожили десант ВСУ у Антоновского моста

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает об уничтожении Вооруженными силами России украинского десанта на Херсонском направлении. По данным канала, они пытались закрепиться на плацдарме в районе Антоновского моста. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Уничтожен украинский десант в районе Антоновского моста, — сообщил источник канала.

По данным канала, бои в Крынках продолжаются, часть населенного пункта пока остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко сообщил, что как минимум 100 украинских солдат погибли при высадке десанта на левом берегу Днепра. По его словам, вся группа была фактически уничтожена.

До этого Министерство обороны России сообщило, что российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов в ходе столкновения на левом берегу Днепра. Бой был быстрый и тяжелый. Как рассказал один из бойцов, российские военные работали слаженно под командованием Золто Арсланова, который получил ранение и все равно продолжал участвовать в бою. За этот бой Арсланова намерены представить к государственной награде.