Стало известно об улучшении позиций ВС РФ в Урожайном Рогов: российские войска улучшили позиции в Урожайном

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России смогли улучшить свои позиции в населенном пункте Урожайное Донецкой Народной Республики, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС. По его словам, успех достигнут после взятия под контроль села Старомайорского. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

В Урожайном, расположенном вблизи Старомайорского, с освобождением этого населенного пункта динамика пошла, есть небольшой успех. Российские силы улучшили позиции по переднему краю, — сказал Рогов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что российская армия установила контроль на территории населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике. За успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток». На данном направлении противник потерял до 140 солдат, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70 и орудие Д-20. Помимо этого, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский самолет МиГ-29 и перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что полк «Ахмат-Чечня» и военнослужащие других подразделений Минобороны РФ взяли под контроль Рыжевку Сумской области. По его словам, этот результат был достигнут без особых сложностей. Бойцам понадобилось всего три дня, отметил глава республики. Кадыров также поблагодарил каждого бойца, который участвовал в штурме.