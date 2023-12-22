Стало известно об ухудшении состояния отдыхавших в лагере школьников из ЛНР Ural Mash: ухудшилось состояние школьников, снятых с поезда Тюмень — Адлер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что ухудшилось состояние детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень — Адлер из-за болезни. По его данным, некоторых ребят отправили на рентген из-за усилившегося кашля.

Отмечается, что 86 школьников до сих пор находятся в саратовской больнице вместе с сопровождающими. Часть детей лечат антибиотиками, результаты анализов взрослых еще не готовы.

При этом родители жалуются, что информацию о состоянии детей по телефону им не дают, как и возможность забрать ребят. Только одна семья смогла забрать ребенка после двух часов уговоров, пишет канал. Данные родители получают от взрослых сопровождающих, которые находятся с несовершеннолетними, однако они приблизительны. Предварительно, как отмечает канал, здоровые дети окажутся дома 29 декабря.

Заболевшие в поезде Тюмень — Адлер дети возвращались в Луганскую Народную Республику после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская Ребячка». Дети поехали туда по специальной программе для школьников из Донбасса

Ребята в составе организованной группы из 125 человек в сопровождении взрослых возвращались домой на поезде, в пути нескольким детям стало плохо. Всех осмотрели врачи, у 70 детей выявили признаки ОРВИ, еще у 16 подтвердился грипп A. В том же поезде скончалась 12-летняя девочка, причины смерти устанавливаются. По словам матери погибшей, в медпункте было два врача-педиатра, а лечить детей начали лишь после того, как несколько из них уже заразились.