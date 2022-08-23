Названо число кандидатов в депутаты Подмосковья с уголовным прошлым В Подмосковье 20 кандидатов в депутаты имеют уголовное прошлое

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Из 813 кандидатов в советы депутатов городских округов Подмосковья 20 человек осуждались за уголовные правонарушения, из них четверо имеют по две судимости, сообщили «Вести Подмосковья». В издании напомнили, что российские законы позволяют претендовать на пребывание в законодательных органах, если судимость уже погашена.

Отмечается, что больше всего претендентов с уголовными делами прошли на выборы в Люберцах и Чехове — по пять. Трое зарегистрированы в Наро-Фоминске, двое в Ступино, по одному в Клину, Люберцах, Павловском Посаде, Шаховской, Ленинском и Рузском округах.

При этом шестеро кандидатов с судимостью являются самовыдвиженцами. По три человека с уголовным прошлым у партий КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». По два осужденных в «Единой России» и в партии «Яблоко». По одному — в Партии Роста, «Родине», Партии пенсионеров и ЛДПР.

Как уточняется, кандидаты в областные депутаты были осуждены за незаконный оборот наркотиков, вымогательство, кражи, мошенничество (больше всего эпизодов), а также по другим статьям Уголовного кодекса.

Министерство внутренних дел РФ ранее объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова. Он осужден на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей. Приговор был вынесен 3 августа, однако экс-парламентарий вину не признал и не явился в суд, где после оглашения постановления его должны были заключить под стражу.