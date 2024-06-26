Украинские беспилотники атаковали два автомобиля в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по двум автомобилям в Шебекинском и Грайворонском городских округах Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, в результате атаки пострадавших нет.

На участке автодороги Архангельское — Зиборовка в Шебекинском городском округе беспилотник атаковал припаркованный служебный автомобиль. Транспортное средство полностью сгорело. Еще один дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. У машины повреждены задняя дверь, стекла и фары, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над Смоленской областью. По данным ведомства, над регионом сбиты два дрона самолетного типа.

Как уточнил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале, БПЛА пытались атаковать военные объекты в Вяземском районе. Никто в результате неудавшейся атаки ВСУ не пострадал. По его словам, это произошло примерно в четыре часа утра. На местах работают оперативные службы, добавил он.