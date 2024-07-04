В Красном Лимане нанесен удар по подконтрольному ВСУ району ж/д станции

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли удар по району железнодорожной станции в городе Красный Лиман Донецкой Народной Республики, который находится под контролем украинской армии, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Министерство обороны данную информацию не комментировало.

Нанесен удар в районе железнодорожной станции в Красном Лимане, — сказал собеседник агентства.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по военному городку в Звягеле Житомирской области. По его словам, там расположена 30-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины. Подпольщик уточнил, что под Звягель ВСУ на тралах привозят гусеничную технику под маскировочными сетями. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, как бойцы российской армии «вспарывают» аэродромы ВСУ. Удары по объектам противника он назвал ежедневной рутиной. В частности, на опубликованных кадрах ОТРК «Искандер» отработал по МиГ-29.

Перед этим украинский паблик DeepState признал продвижение ВС РФ на семи участках фронта. Отмечается, что российские войска взяли села Сокол и Восход под свой контроль и продолжили наступать в районе пунктов Северное, Сотницкий Казачок, Дружба, Новопокровское и Евгеньевка. Минобороны РФ официально не подтвердило информацию.