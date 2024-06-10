Baza: БПЛА ударили по судам в Таганрогском заливе Baza: украинские беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по буксиру «Инженер Смирнов» и барже «Секция-179» в Таганрогском заливе. По данным канала, суда получили повреждения. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

Как уточнил канал, нападение на плавсредства произошло 8 июня около 21:00. По его информации, капитан буксира доложил о повреждениях выше ватерлинии, а также о выбитых стеклах, двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения. В публикации говорится, что буксир остался на ходу, капитан принял решение вернуться в порт Азов в Ростовской области.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке украинского беспилотника самолетного типа на Брянский район. БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны, никто из мирных жителей не пострадал. Повреждений также зафиксировано не было.

До этого Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне проведения специальной операции. Кроме того, были перехвачены четыре ракеты ATACMS, 71 беспилотник и другие цели, а также поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.