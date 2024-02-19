Стало известно об ожесточенных боях в двух селах Запорожской области Рогов: ВС России ведут ожесточенные бои в районе сел Вербовое и Работино

Фото: МО РФ

Бойцы Вооруженных сил России ведут ожесточенные бои в районе сел Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинская армия несет потери.

Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несет потери — как в военной технике, так и в личном составе, — сказал Рогов.

По его словам, армия России наносит удары по ВСУ из Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки и западнее Работино. Утром 19 февраля Рогов сообщил, что продвижение Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении составило от 100 метров до 1,5 километра. Российская армия взяла под контроль территории близ населенных пунктов Вербовое и Работино, отметил он. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По словам главы «Мы вместе с Россией», ВСУ столкнулись с угрозой потери Работинского выступа, расположенного между Нестерянкой и Новопокровкой. За последние сутки ВС РФ удалось отбить четыре опорных пункта украинской армии близ Работино, уточнил он.

До этого Telegram-канал «Два майора» сообщил, что российские войска вошли на южную окраину населенного пункта Работино в Запорожской области, а продвижение армии России за последние два дня составило два километра. Канал отмечает, что там сейчас идут тяжелые бои, при этом ВСУ не успевают с подготовкой новых защитных рубежей. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.