Стало известно об отсутствии ВСУ на территории Белгородской области Гладков: бойцов ВСУ в Белгородской области нет, бой идет за пределами региона

Фото: МО Украины

На территории Белгородской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, бой ведется за ее пределами, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, больше всего пострадало село Козинка. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР. Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление, — уточнил Гладков.

Ранее военкор Александр Коц сообщил об атаке украинской ДРГ в Белгородской области. Российские военные вступили в напряженный стрелковый бой с противником в приграничной зоне, подчеркнул он. Официального подтверждения со стороны Минобороны РФ не было.

Утром 14 марта Telegram-канал Mash писал, что украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. По данным канала, ВС России вступили с противником в бой около села Сподарюшино. Как информировал SHOT, диверсанты зашли со стороны Поповки — это украинская деревня, всего ДРГ состояла из 30 человек. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Накануне пресс-служба военного ведомства передавала, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Согласно данным МО РФ, вражеский дрон был самолетного типа. Атака была пресечена 14 марта около 22:40 мск.