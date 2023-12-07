Стало известно об отставке министра экологии Ульяновской области «Ъ»: министр экологии Ульяновской области подала в отставку из-за скандала с ТБО

Фото: vk.com/id149036451

Гульнара Рахматулина

Министр природных ресурсов и экологии Ульяновской области Гульнара Рахматулина подала в отставку на фоне скандала, развернувшегося вокруг полигона с твердыми бытовыми отходами, сообщает «Коммерсант». По данным издания, сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку после заключения контракта по рекультивации полигона «Красный Яр».

Пресс-служба администрации губернатора Ульяновской области заявила, что Рахматулина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности министра экологии региона стала Наталья Аюкаева, ранее занимавшая должность заместителя главы ведомства. Сама Рахматулина пока не прокомментировала свою отставку.

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что отставка министра может быть связана с доследственной проверкой, организованной после получения жалоб от экоактивистов. Они утверждают, что ведомство не осуществляло должного надзора за деятельностью местного завода, отходы которого вызвали мор рыбы в прудах. Кроме того, следователи обратили внимание на сделку по рекультивации полигона ТБО «Красный Яр», заключенную с единственным поставщиком. Официальных комментариев от прокуратуры по данному вопросу не поступало.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий отказался от своих полномочий по собственному желанию. Госдума приняла соответствующий проект постановления 4 декабря. Отмечается, что Блоцкий продолжит работу с партией, сосредоточившись на вопросах сельского хозяйства.