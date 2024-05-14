Стало известно об отставке мэра Сочи Мэр Сочи Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Алексей Копайгородский

Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку, сообщили в пресс-службе администрации края. Уточняется, что он переходит на новое место работы. По данным СМИ — на работу в одно из федеральных ведомств.

Алексей Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку. Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы, — говорится в сообщении.

Копайгородский выразил благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву за поддержку его кандидатуры на пост мэра в 2019 году. По его словам, за годы совместной работы был реализован ряд важных и необходимых городу проектов.

Кондратьев в свою очередь отметил высокий профессионализм Копайгородского. Он поблагодарил коллегу за плодотворную работу в качестве главы Сочи. Губернатор подчеркнул, что город заметно преобразился под его руководством и это отмечают жители и гости курорта.

Вопрос об отставке Копайгородского с поста мэра рассмотрят в ходе внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая. Он возглавлял город с 11 сентября 2019 года, до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал видеоролик, на котором Сергей Шойгу перед отставкой кабмина и инаугурацией президента заявил о высокой оценке Владимиром Путиным работы правительства в условиях пандемии и санкций. Он уточнил, что видео было снято 6 мая.