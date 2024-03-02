Стало известно об огромных потерях ВСУ в Работино Рогов: ВСУ несут огромные потери в Работино в личном составе и технике

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, это связано с приказом украинского командования удержать позиции в этом районе любой ценой.

ВСУ несут огромные потери в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике. Их командование с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценной держать позиции в Работино, — отметил Рогов.

Попытки украинской армии занять российские позиции не достигают успеха, подчеркнул глава запорожского движения. Любые атаки «разбиваются о нашу оборону и уничтожаются нашим огнем», констатировал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов.

Ранее ВС России закрепились на опорных пунктах в Работино при слаженной работе всех подразделений: пехоты, артиллеристов и операторов беспилотников. В Минобороны России уточнили, что в штурме принимали участие военнослужащие группировки войск «Днепр».

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий добавил, что успехи российской армии в районе населенного пункта связаны со множеством различных факторов. По его словам, бойцы приобрели бесценный боевой опыт и внедрили на передовой последние новинки военно-промышленного комплекса.