Стало известно об очередном обстреле Курской области со стороны ВСУ Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский со стороны ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ произвели минометный обстрел поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале губернатор написал, что в результате атаки был поврежден трехэтажный дом: в строении были выбиты около 20 окон. При этом, как указал Старовойт, никто не пострадал.

Днем ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта, — написал Старовойт.

Ранее курский губернатор сообщил, что ВСУ атаковали электроподстанцию на окраинах города Суджа с помощью беспилотников. Он отметил, что атака не сказалась на работоспособности трансформатора, но есть повреждения крыши и окон здания. Пострадавших нет.

Старовойт ранее отметил, что в регионе завершилось возведение двух усиленных линий обороны. По его словам, до 5 ноября также будет готова третья линия. 20 октября он сообщил, что из регионального бюджета на цели, связанные с СВО, потрачено более 1 млрд рублей. Область обеспечивает своих мобилизованных всем необходимым, заверил он.