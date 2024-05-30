Стало известно об очередной атаке ВСУ на регион России Гладков: ВСУ атаковали село Дорогощь в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Дорогощь Грайворонского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших нет.

Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сел Дорогощь и Смородино. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, — уточнил глава региона.

Губернатор Белгородской области ранее сообщал о повторной атаке ВСУ на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. По его данным, пострадавших не было. В результате взрывов в селе Новостроевка-Вторая произошло возгорание фельдшерско-акушерского пункта, который в настоящее время не эксплуатируется.

Также Вячеслав Гладков информировал о двух атаках ВСУ с помощью дронов-камикадзе на город Шебекино. По его сведениям, среди мирных жителей пострадавших не было. Один из дронов в результате падения с детонацией повредил кровлю жилого дома. Второй — упал в черте города без детонации.

Вечером 29 мая губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по нескольким населенным пунктам региона. По его словам, под обстрелом оказались хутор Стадников, город Шебекино и Новая Таволжанка. В Стадникове пострадала местная жительница — она получила осколочное ранение височной области.