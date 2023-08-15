Стало известно об обстреле жилого дома в Новой Таволжанке со стороны ВСУ Mash: ВСУ обстреляли жилой дом в Новой Таволжанке

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Mash сообщает, что Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в населенном пункте Новая Таволжанка Белгородской области. По данным канала, в результате атаки пострадали как минимум три человека. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Согласно тексту публикации, снаряды прилетели в здание, которое реставрировали после предыдущих обстрелов. В момент атаки ВСУ внутри находилась хозяйка дома, а также двое строителей местной компании, сообщает Telegram-канал. Утверждается, что один из пострадавших в настоящее время находится в госпитале с осколочными ранениями ног.

Как сообщалось ранее, беспилотные летательные аппараты ВСУ попытались нанести удар по Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, все украинские дроны были сбиты системой противовоздушной обороны.

Глава Брянской области Александр Богомаз 10 августа заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Чаусы. В результате атаки один человек погиб, двое пострадали. Раненные были доставлены в больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Результатом обстрела также стало повреждение имущества местного сельскохозяйственного предприятия.