Стало известно об обстреле ВСУ пропускного пункта в Курской области SHOT: ВСУ обстреляли международный пункт пропуска «Суджа» в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли международный пункт пропуска «Суджа» в Курской области. По информации канала, по нему выпустили три снаряда калибра 122 мм. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Канал добавляет, что обстрел пункта, расположенного в 100 метрах от границы с Украиной, произошел в четверг, 27 июля, около 17:00 и длился несколько минут.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли кладбище в селе Березка в Брянской области. На территорию кладбища прилетело несколько снарядов, предположительно, выпущенных из ракетной системы залпового огня «Град». На опубликованных в Сети снимках видно, что в результате атаки пострадали надгробия. В момент обстрела на кладбище находились родственники покойных, убиравшиеся на могилах. Никто из них не пострадал.

До этого сотрудник Пограничной службы ФСБ России получил контузию средней степени тяжести в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ. Он был госпитализирован. По словам главы региона Романа Старовойта, из-за атаки в населенном пункте Теткино пропало электричество. Также пострадали дома местных жителей: в них выбило окна. Также сообщалось, что в Белгородской области комбайнер случайно наехал на украинскую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток» во время сельскохозяйственных работ. Инцидент произошел у села Черемошного. Ни водитель, ни техника не пострадали.